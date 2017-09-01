"Россия сегодня" объявила конкурс для любителей селфи в метро

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" к 870-летию столицы разыграет бесплатный годовой проезд в московском метро.

Конкурс пройдет на площадках РИА Новости в социальных сетях Instagram и ВКонтакте. Для участия в розыгрыше необходимо сделать селфи на фоне фотографии "из фотоархива "Россия сегодня"" в вагоне тематического поезда "Москва-870", курсирующего по Кольцевой линии, и поделиться им на своей страничке в соцсети с хэштегом #РИА_Москва870.

Участвовать в конкурсе будут селфи, сделанные пассажирами метро старше 18 лет с 1 по 10 сентября 2017 года.

Победители — один в ВК и один в Instagram — будут определены c помощью программы-рандомайзера. С полными правилами конкурса и списком призов можно ознакомиться на сайте ria.ru.

В преддверии Дня Города Международное информационное агентство "Россия сегодня" приняло участие в запуске Правительством Москвы тематического поезда "Москва-870" на Кольцевой линии Московского метро. В оформлении салона метропоезда были использованы фотографии из крупнейшего в стране фотобанка МИА "Россия сегодня", рассказывающие о государственных деятелях, ученых, архитекторах, мастерах искусств и спортсменах, внесших бесценный вклад в становление и развитие Москвы и страны в целом.

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