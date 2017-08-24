Фото из архивов "Россия сегодня" украсят московское метро

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В преддверии празднования дня города Правительство Москвы запустило тематический поезда "Москва-870" на Кольцевой линии Московского метро. Салон метропоезда оформлен фотографиями из крупнейшего в стране фотобанка МИА "Россия сегодня". Благодаря мастерству фотографов "Россия сегодня" пассажиры московского метро увидят государственных деятелей, ученых, архитекторов, мастеров искусств и спортсменов, внесших вклад в становление и развитие Москвы и страны в целом.

Среди фотографий — работы легендарных советских и российских фотографов, в разные годы сотрудничавших с агентством: Абрама Штеренберга, Якова Берлинера, Юрия Сомова, личного фотографа первого президента России Дмитрия Донского, самой известной в России женщины-фотографа Галины Кмит. В оформление поезда метро вошли также работы современных фотожурналистов МИА "Россия сегодня", среди которых - один из ведущих мастеров отечественной спортивной фотографии Александр Вильф, обладатель премии Sony World Photography Awards Илья Питалев, обладатель фотографического "Оскара", премии World Press Photo Владимир Песня, и другие.

Директор фотослужбы МИА "Россия сегодня": "Международное информационное агентство "Россия сегодня" радо принять участие в столь важном для Москвы событии, как юбилей города. В фотобанке агентства есть множество уникальных снимков, на которых запечатлены известные люди и ключевые фрагменты истории Москвы и страны в целом. Запуск тематического поезда в Московском метро — это отличная возможность познакомить широкую публику с работами выдающихся советских и российских фотографов, в разные годы сотрудничавших с нашим агентством".

Фотослужба МИА "Россия сегодня"

Несколько десятков фотографий из фотобанка МИА "Россия сегодня" использованы и в рамках рекламной кампании Правительства Москвы к празднованию юбилея города. Их можно будет увидеть в дни городских торжеств на улицах города. Главными темами празднования станут важные события, открытия и достижения в российской и общемировой истории, в реализацию которых Москва и ее жители внесли весомый вклад.

Фотослужба является одним из самых динамично развивающихся подразделений агентства. Она объединяет лучшие кадры и ресурсы, что позволяет создавать новые тренды в фотожурналистике. Следуя одной из основных целей агентства по обеспечению оперативной доставки фотоинформации из всех регионов мира, дирекция осуществляет фотоподдержку глобальных мировых и российских событий в области политики, экономики, культуры и спорта.

Фотослужба МИА "Россия сегодня" поставляет 1000 фотографий в сутки в форматах для печати, интернета и соцсетей с описаниями в соответствии с международными стандартами IPTC. Разработанная специалистами агентства уникальная система оперативного фотовыпуска "Блиц" позволяет за 90 секунд доставить в фотобанк кадр с мета-данными, что является абсолютным рекордом среди всех мировых агентств.

Фотослужба МИА "Россия сегодня" была фотохост-агентством таких государственно-значимых и деловых мероприятий последних лет, как 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, саммит G-20 в 2013 году, саммит АТЭС-2012, ПМЭФ — 2011 и 2010 годах. А также была фотохост-агентством мировых и региональных спортивных мероприятий — Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 в Казани, Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 в Сочи, Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани.

Фотокорреспонденты МИА "Россия сегодня" — лауреаты престижных международных и российских конкурсов в области фотографии: World Press Photo; The Best of Photojournalism (BOP); Professional Photographer of the Year; China International Press Photo Contest (CHIPP); Picture of the Year International (POYi); Sony World Photography Award (Sony WPA); Конкурс на лучший фоторепортаж о Москве "Серебряная камера"; Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики "Энергия побед".