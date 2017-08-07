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Конкурс имени Стенина назвал имена лучших молодых фотографов 2017 года

11:0007.08.2017
(обновлено: 11:09 07.08.2017)
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© Фандулвази Джайкло | StenincontestПротесты в городе Грабу. Работа фотографа Фандулвази Джайкло из ЮАРПротесты в городе Грабу. Работа фотографа Фандулвази Джайкло из ЮАР
© Фандулвази Джайкло | Stenincontest

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" объявила победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2017 года. Обладателями первых мест в номинации "Главные новости" стали фотожурналисты Фандулвази Джайкло (ЮАР)  с репортажной фотографией "Протесты в городе Грабу" и Алехандро Мартинес Велес (Испания) с пронзительной фотосерией "Беженцы в Белграде".

В номинации "Моя планета" первого места удостоились яркая по цвету и фактуре одиночная фотография "Культура селфи" журналистки из Сербии Елены Янкович и фотографическая серия российского журналиста Павла Волкова "Другая реальность" о человеке, избравшем жизнь вдали от больших городов. 

Продавщица сладкой ваты. Работа фотографа Табылды Кадырбекова из Кыргызстана
© Табылды Кадырбеков | Stenincontest
Фотоконкурс имени Стенина: интернет проголосовал за фото "на память"
Номинация "Спорт" стала победной для участников  из России – все призовые места в ней были отданы молодым фотожурналистам из Москвы, Владивостока и Великого Новгорода.  Первого места в этой номинации удостоены новгородец Константин Чалабов  с фотографией "Элегантный болельщик", зафиксировавшей мгновение из истории Летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, и москвич Алексей Филиппов с фотосерией "На кончиках пальцев" о победах и преодолениях в одном из красивейших видов спорта  — гимнастике.

© Константин Чалабов | StenincontestЭлегантный болельщик. Работа фотографа Константина Чалабова из России
© Константин Чалабов | Stenincontest
Элегантный болельщик. Работа фотографа Константина Чалабова из России

В номинации "Портрет. Герой нашего времени" обладателями первых мест стали фотожурналисты из России и Италии. В одиночной категории победила работа  россиянина Валентина Егоршина "Лицо из прошлого", перекликающаяся с темой 100-летнего юбилея Революции 1917 года. Среди фотосерий этой номинации лучшей стала работа итальянского фотожурналиста Данило Гарсия Ди Мео "Что?" о мужестве и воле к жизни молодой итальянки Амбре.

"С каждым годом ширится география конкурса — в 2017 году в нем приняли участие молодые фотожурналисты уже из 76 стран мира. Работы этого года, отмеченные наградами конкурса, еще раз доказывают, что молодые фотожурналисты очень точно  реагируют на самое главное и значимое, что происходит в жизни людей, стран, мира в целом. И находят этому емкий и выразительный фотографический образ", — отметил директор фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль.

Алексей Мальгавко завоевал первое место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ в категории Серия
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Фотографы "Россия сегодня" стали лучшими в спортивной и жанровой фотографии
В рамках конкурса в 2017 году были учреждены специальные призы для его участников в трех номинациях – "Главные новости", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". Партнерами трех номинаций стали ведущие международные медиа, такие как Шанхайская объединенная медиагруппа (ШОМГ) и Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира – Международный комитет Красного Креста (МККК).

Лучшими, по мнению партнеров номинаций, стали: одиночная фотография "Европейская мечта" Анны Пантелия (Греция) и фотосерия "Беженцы в Белграде" Алехандро Мартинеса Велеса (Испания) в номинации "Главные новости", отмеченные специальным призом Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию";  одиночная фотография "Театр без границ" Анара Мовсумова (Россия) в номинации "Моя планета", отмеченная специальным призом Шанхайской объединенной медиагруппы (ШОМГ); фотосерия "Беззвучный крик" Шахневаза Кхана (Бангладеш), отмеченная специальным призом  Аль-Маядин ТВ.

© Анар Мовсумов | StenincontestТеатр без границ. Работа фотографа Анара Мовсумова из России
© Анар Мовсумов | Stenincontest
Театр без границ. Работа фотографа Анара Мовсумова из России

Григорий Сысоев завоевал первое место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ в категории Спорт
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Фотожурналисты "России сегодня" стали лауреатами конкурса Nikon
Полный список победителей и призеров конкурса опубликован на сайте stenincontest.ru.  Награждение победителей и открытие выставки состоится 7 сентября 2017 года в Центре фотографии им. братьев Люмьер, где будет объявлено, кто станет обладателем самой главной награды конкурса – "Гран-при". Организатором конкурса является МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Справка о конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

В 2017 году на конкурс, который проходит третий год подряд, было прислано порядка 5000 работ из 76 стран мира в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени".

Международными партнерами номинаций конкурса в 2017 году стали: телеканал Al Mayadeen TVShanghai United Media Group (SUMG) и МККК.

Генеральными информационными партнерами конкурса стали: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), информационное агентство Xinhua, новостное агентство ANDES. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, онлайн журнал Bleek Magazine, Союз журналистов Москвы, Школа визуальных искусств, Союз фотохудожников России, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали PhotoVisa и "Фотопарад в Угличе".

Беззвучный крик. Работа фотографа Шахневаза Кхан из Бангладеш
© Шахневаз Кхан | Stenincontest
Работы — призеры фотоконкурса имени Андрея Стенина
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