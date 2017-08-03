МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Флагман медиагруппы "Россия сегодня" — РИА Новости в июле вновь возглавило рейтинг цитируемости русскоязычных медиаресурсов в социальных сетях, показывают данные Brand Analytics.

Доля цитируемости составила 5,5%, а индекс – 303425. В пятерку также вошли RT на русском (4% и 220451), Яндекс.Новости (3,6% и 199365), Life (3,2% и 175946) и Лента.ру (2,9% и 161979).

Доля конкретного издания – это процент от общей суммы цитирований всех материалов в рейтинге. Индекс – это число ссылок на ресурс в социальных медиа за месяц.

Для расчета было обработано 1 520 918 168 сообщений, опубликованных за 30 дней. Источниками данных для анализа сообщений выступили популярные социальные сети и сервисы: ВКонтакте, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, G+, Мой Мир, а также блоги, форумы, новостные статьи и комментарии к ним, тематические сайты и группы обсуждений.

РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство "РИА Новости" первоисточником информации для большинства ресурсов рунета и пользователей соцсетей. Его сайт — ria.ru — читают свыше 2 млн пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов рунета.

Корреспондентская сеть агентства охватывает порядка 90 городов мира. РИА Новости входит в состав медиагруппы "Россия сегодня", которая, помимо агентства, развивает целый ряд информационных ресурсов на русском языке: Прайм, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, ИноСМИ.

Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram, G+ и Youtube составляет около девяти миллионов подписчиков.