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Новости агентства

Фотоконкурс имени Стенина: интернет проголосовал за фото "на память"

12:5819.07.2017
(обновлено: 13:04 19.07.2017)
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© Фандулвази Джайкло | StenincontestПротесты в городе Грабу. Работа фотографа Фандулвази Джайкло из ЮАРПротесты в городе Грабу. Работа фотографа Фандулвази Джайкло из ЮАР
© Фандулвази Джайкло | Stenincontest

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, подвел итоги онлайн-голосования.

Выставка победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Фотоконкурс имени Стенина запустил онлайн-голосование

Лучшей по мнению непрофессионалов стала работа фотожурналиста Sputnik из Кыргызстана Табылды Кадырбекова "Продавщица сладкой ваты". Наряду с победителями конкурса, которых 7 августа 2017 года назовет профессиональное жюри, победитель голосования интернет-пользователей получит диплом. В ТОП-5 по итогам интернет-голосования также вошли фотозарисовка "Вдовы на празднике красок" Шаши Шекхар Кашьяпа (Индия), репортаж "Протесты в городе Грабу" Фандулвази Джайкло (ЮАР), пронзительный портрет маленького беженца в Идомени Анны Пантелия (Греция) и кадры зимнего серфинга на Камчатке и в Приморском крае Юрия Смитюка (Россия).

Руководитель фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль: "Мы рады итогам онлайн-голосования, которое демонстрирует высокую популярность современной фотографии у зрителей. Работы, за которые голосовали любители, отличает точность в передаче случайно выхваченных бытовых сцен и яркость фотографических красок".

Табылды Кадырбеков об истории создания фотографии: "На улице была метель. Если честно, когда шеф-редактор поручил мне сделать фотоленту, я пошел неохотно. Но в процессе съемок вошел во вкус, перестал мерзнуть и прятаться от снега. Стало интересно наблюдать, как бишкекчане реагируют на снежный вихрь. Я уже собирался завершить фотопрогулку по столице, когда увидел бабушку, торгующую сладкой ватой. Я сделал фото со спины, но мне показалось, что чего-то не хватает. Обошел ее, сделал пару кадров. А потом апашка вдруг улыбнулась, и я сделал тот самый кадр. Она спросила: "Зачем фотографируешь?". Я ответил: "На память"".

В 2017 году на Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина было прислано порядка 5000 работ из 76 стран мира в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени".

Справка о конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Алексей Мальгавко завоевал первое место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ в категории Серия
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Фотографы "Россия сегодня" стали лучшими в спортивной и жанровой фотографии

В 2016 году в конкурс собрал 6000 работ из 71 страны мира, а работы победителей экспонировались на фестивальных и выставочных площадках в Москве, Стамбуле, Кейптауне, Шанхае, Пекине, Каире, Берлине, Риме, Мариборе и Любляне.

Международными партнерами номинаций конкурса в 2017 году стали: телеканал Al Mayadeen TV, Shanghai United Media Group (SUMG) и МККК.

Генеральными информационными партнерами конкурса стали: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo.

Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), информационное агентство Xinhua, новостное агентство ANDES. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, онлайн журнал Bleek Magazine, Союз журналистов Москвы, Школа визуальных искусств, Союз фотохудожников России, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали PhotoVisa и "Фотопарад в Угличе".

Победители конкурса имени Андрея Стенина: выбор пользователей
© Табылды Кадырбеков | StenincontestВыбрать лучшую работу из десятков снимков молодых фотографов со всего мира во время интернет-голосования мог любой пользователь рунета при наличии аккаунта в социальных сетях. В результате, по мнению интернет-пользователей, лучшей стала работа фотожурналиста Sputnik из Кыргызстана Табылды Кадырбекова "Продавщица сладкой ваты".Продавщица сладкой ваты. Работа фотографа Табылды Кадырбекова из Кыргызстана
© Табылды Кадырбеков | Stenincontest
Выбрать лучшую работу из десятков снимков молодых фотографов со всего мира во время интернет-голосования мог любой пользователь рунета при наличии аккаунта в социальных сетях. В результате, по мнению интернет-пользователей, лучшей стала работа фотожурналиста Sputnik из Кыргызстана Табылды Кадырбекова "Продавщица сладкой ваты".
© Шаши Шекхар Кашьяп | StenincontestВ пятерку лучших также вошел снимок Шаши Шекхара Кашьяпа из Индии "Вдовы на празднике красок". На фото участницы фестиваля Холи в храме Гопинат в Бриндабане. В этом городе много ашрамов, куда со всей Индии приезжают жить женщины, которых, согласно традиции, изгнали из семей после смерти мужа.Вдовы на празднике красок. Работа фотографа Шаши Шекхара Кашьяпа из Индии
© Шаши Шекхар Кашьяп | Stenincontest
В пятерку лучших также вошел снимок Шаши Шекхара Кашьяпа из Индии "Вдовы на празднике красок". На фото участницы фестиваля Холи в храме Гопинат в Бриндабане. В этом городе много ашрамов, куда со всей Индии приезжают жить женщины, которых, согласно традиции, изгнали из семей после смерти мужа.
© Юрий Смитюк | StenincontestСерия снимков "Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России" фотографа Юрия Смитюка. На кадрах — катание на волнах на побережье Камчатки и Приморского края.Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России
© Юрий Смитюк | Stenincontest
Серия снимков "Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России" фотографа Юрия Смитюка. На кадрах — катание на волнах на побережье Камчатки и Приморского края.
© Анна Пантелия | StenincontestСнимок "Европейская мечта" фотографа Анны Пантелия из Греции. На фото: ребенок в лагере для беженцев Индомени на греческо-македонской границе.Европейская мечта. Работа фотографа Анны Пантелия из Греции
© Анна Пантелия | Stenincontest
Снимок "Европейская мечта" фотографа Анны Пантелия из Греции. На фото: ребенок в лагере для беженцев Индомени на греческо-македонской границе.
© Фандулвази Джайкло | StenincontestСнимок "Протесты в городе Грабу" фотографа Фандулвази Джайкло из ЮАР. На фото: во время стычек с полицией один из жителей города Грабу размахивает горящей покрышкой, пытаясь становить приближение сотрудников правоохранительных органов.Протесты в городе Грабу. Работа фотографа Фандулвази Джайкло из ЮАР
© Фандулвази Джайкло | Stenincontest
Снимок "Протесты в городе Грабу" фотографа Фандулвази Джайкло из ЮАР. На фото: во время стычек с полицией один из жителей города Грабу размахивает горящей покрышкой, пытаясь становить приближение сотрудников правоохранительных органов.
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