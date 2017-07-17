"ПРАЙМ" получил лицензию ФСБ на разработку инфосистем с криптозащитой

На Российском инвестиционном форуме в Сочи. Архивное фото

На Российском инвестиционном форуме в Сочи. Архивное фото

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Агентство экономической информации "ПРАЙМ" получило лицензию Федеральной службы безопасности России на разработку информационных систем с криптографической защитой.

АЭИ "ПРАЙМ" является разработчиком профессиональных ИТ-решений для бизнеса, собственных информационных продуктов и автоматизированных сервисов, среди которых — аналитическая система "БИР-Аналитик" и торговая платформа "ПРАЙМ Терминал".

"Наличие лицензии позволит повысить уровень защиты данных в продуктах агентства, которые используются ведущими банками, компаниями и государственными органами. Агентство планирует расширить свое присутствие на рынке информационных систем для финансового сектора и увеличить спектр оказываемых услуг по разработке, внедрению и обслуживанию защищенных информационных систем с использованием криптографических средств", — отметил директор АЭИ "ПРАЙМ" Алексей Мелешко.

Лицензия ФСБ дает право компании осуществлять работы с системами, использующими средства криптографической защиты и шифрованием информации, которая не содержит сведений, составляющих государственную тайну.

ПРАЙМ — ведущее российское агентство экономической информации, входящее в состав медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является первоисточником экономической информации для основных деловых СМИ и крупнейших новостных агрегаторов, а также разработчиком профессиональных ИТ решений для бизнеса, собственных информационных продуктов и автоматизированных сервисов.