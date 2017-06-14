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Новости агентства

Конкурс госрекламы "Импульс" открыл прием заявок

11:0014.06.2017
(обновлено: 11:02 14.06.2017)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловСтатуэтка конкурса ИмпульсСтатуэтка конкурса Импульс
© РИА Новости / Владимир Трефилов

МОСКВА, 14 июня — РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" — организатор конкурса государственной социальной рекламы "Импульс" — начала прием работ сезона-2017. К участию приглашены органы государственной власти и местного самоуправления стран СНГ, а также  учрежденные ими некоммерческие организации с рекламными работами на социальные темы, опубликованными и реализованными в период с 1 октября 2016 года по 19 сентября 2017 года. Прием заявок продлится до 18 сентября. Работы можно загрузить на сайте конкурса.

В 2017 году конкурсантам предстоит бороться за призовые места в восьми основных номинациях — видеореклама, аудиореклама, наружная реклама, интернет-реклама, рекламный плакат, рекламный буклет, рекламная кампания, рекламная активация, четырех специальных номинациях — "Гран-при 2017", "Трендсеттер года", "Наш характер", "Признание интернета".

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© РИА Новости
Российские СМИ и соцсети в мае выбрали РИА Новости
Победителей конкурса традиционно определит жюри, в состав которого входят представители рекламной индустрии, медиа-эскперты, деятели искусства, представители федеральных органов государственной власти. Выбрать лучшую государственную рекламу смогут и пользователи рунета, проголосовав на сайте конкурса в октябре 2017 года. Подведение итогов состоится в декабре 2017 года в МИА "Россия сегодня". Победители получат памятные статуэтки "Импульс", символизирующие социальную энергию, направленную на созидание и устойчивое развитие. Главную награду конкурса Импульс — 2016 получил Департамент здравоохранения города Москвы за серию работ "Спасибо, доктор".

Импульс — конкурс государственной социальной рекламы, который призван привлечь внимание общества к важнейшим социальным проблемам, а также вывести процесс создания рекламы государственными структурами на качественно новый уровень. Организатором ежегодного конкурса социальной рекламы среди органов государственной власти "Импульс" выступает международная медиагруппа "Россия сегодня". Председателем жюри является генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события, включая те, о которых другие молчат. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.

 

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