Российские СМИ и соцсети в мае выбрали РИА Новости

МОСКВА, 8 июня — РИА Новости. Флагман медиагруппы "Россия сегодня" — РИА Новости вновь возглавило интегральный рейтинг цитируемости в СМИ и социальных сетях по итогам мая 2017 года, показывают данные Brand Analytics (в распоряжении РИА Новости). В первую пятёрку рейтинга вошли также ТАСС, RT, Life и РБК. Также спортивная редакция медиагруппы "Россия сегодня" — Р-Спорт показала в мае лучшую динамику роста цитируемости в СМИ, поднявшись сразу на 9 пунктов в рейтинге.

Рейтинг строится на основе числа цитирований СМИ в других СМИ и в социальных сетях за календарный месяц и включает три параметра — количество цитат в СМИ, в социальных медиа и интегральный показатель Total Index. Интегральный показатель является суммой Index media (кол-во цитат в СМИ, приведенное к 100-балльной шкале) и Index social media (кол-во цитат в соцмедиа, приведенное к 100-балльной шкале).

Для расчёта рейтинга были проанализированы 1 612 227 358 русскоязычных сообщений соцмедиа (сообщения спам-ботов не учитывались) и 4,9 миллионов материалов СМИ. Источниками данных для анализа сообщений соцмедиа выступили популярные социальные сети и сервисы: ВКонтакте, Twitter, Мой Мир, Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo, G+, МирТесен, а также блоги, форумы, тематические сайты, группы обсуждений и пользовательские комментарии к материалам СМИ. Для анализа публикаций СМИ использовалась база, содержащая более 20 тыс. источников.

РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство "РИА Новости" первоисточником информации для большинства ресурсов рунета и пользователей соцсетей. Его сайт — ria.ru — читают свыше 2 млн пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает порядка 90 городов мира. РИА Новости входит в состав медиагруппы "Россия сегодня", которая, помимо агентства, развивает целый ряд информационных ресурсов на русском языке: Прайм, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, ИноСМИ.

Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram, G+ и Youtube составляет около девяти миллионов подписчиков.