"Россия сегодня" и китайские экологи отправились на Гогланд

МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. Команда волонтеров-журналистов МИА "Россия сегодня" вновь стала участниками "Комплексной экспедиции "Гогланд", которая стартовала 5 июня в Кронштадте (Ленинградская область). Сотрудники Агентства вместе с другими волонтерами со всей России на протяжении двух недель будут участвовать в очистке внешних островов Финского залива. Целью этого ежегодного мероприятия, организуемого Русским географическим обществом при участии МИА "Россия сегодня", является привлечение общественного внимания к вопросам экологии и повышение экологической грамотности населения. Следить за ходом экспедиции можно будет на сайте RIA.ru в спецпроекте "Гогланд".

© Татьяна Жирова Экологи из Китая познакомились с историей Кронштадта : "Это уже стало доброй традицией для сотрудников Агентства. Мы рады, что у нас есть возможность повлиять на экологию нашей страны и привнести свой вклад в развитие экологической культуры среди населения России".

В этом году к составу комплексной экспедиции "Гогланд" на острова Финского залива присоединилась группа из одиннадцати китайских экологов. Деятельность зарубежных участников в рамках экспедиции освещает китайская редакция агентства Sputnik.

Ранее в этом году МИА "Россия сегодня" запустило комплексную корпоративную программу "Зеленый офис", направленную на продвижение ответственного подхода к использованию ресурсов сотрудниками медиагруппы. Для своих читателей крупнейший новостной сайт рунета — Ria.ru — запустил "Зеленые страницы" — материалы, в которых собраны новости экологии, рекомендации по сохранению природных ресурсов, тесты, интерактивная экологическая карта, где можно пожаловаться на проблему и следить за ее устранением.

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