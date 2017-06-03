Стенд международного информационного агентства Россия сегодня в Экспофоруме на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме

Стенд международного информационного агентства Россия сегодня в Экспофоруме на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Агентство РИА Новости признано самым активным СМИ по количеству сообщений в социальных сетях на Петербургском международном экономическом форуме, следует из статистики, предоставленной официальным агентством форума — SNMG — на "социальной стене" ПМЭФ.

По данным SNMG, полученным на основании данных сервиса SNWall, у РИА Новости 1695 сообщений, следом за ним идет информагентство ТАСС со 1150 сообщениями, на третьем месте — Радио Sputnik с 636 сообщениями. Таким образом, медиагруппа "Россия сегодня", в которую входят РИА Новости и Sputnik, лидирует по количеству сообщений — их набралось 2331 — и опережает ближайшего преследователя в два раза.

"Социальная стена" — это своего рода "народное информационное агентство". Любой человек со смартфоном и Инстаграмом теперь корреспондент. И таких корреспондентов в России 60 миллионов", — заявил управляющий партнер агентства SNMG, создателя платформы SNWall, Денис Терехов.

© SNMG Организаторы ПМЭФ назвали РИА Новости самым активным СМИ на форуме © SNMG Организаторы ПМЭФ назвали РИА Новости самым активным СМИ на форуме

Всего за три дня работы форума в социальных сетях опубликовано 41429 сообщений — по сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 33%.

Согласно статистике, пик активности пришелся на вечер пятницы, когда на форуме прошло пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

Самой упоминаемой личностью в соцсетях стал Путин (6189 сообщений), за ним идут премьер Индии Наредра Моди (2158 сообщений), председатель совета Центра стратегических разработок, экс-министр финансов Алексей Кудрин (646) и президент США Дональд Трамп (404).

Среди компаний наиболее упоминаемыми стали "Газпром" (414 сообщений), Mercedes (332), "Росконгресс" (318) и "Роснефть" (299).

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.