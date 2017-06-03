17:5003.06.2017
(обновлено: 11:41 05.06.2017)
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Агентство РИА Новости признано самым активным СМИ по количеству сообщений в социальных сетях на Петербургском международном экономическом форуме, следует из статистики, предоставленной официальным агентством форума — SNMG — на "социальной стене" ПМЭФ.
По данным SNMG, полученным на основании данных сервиса SNWall, у РИА Новости 1695 сообщений, следом за ним идет информагентство ТАСС со 1150 сообщениями, на третьем месте — Радио Sputnik с 636 сообщениями. Таким образом, медиагруппа "Россия сегодня", в которую входят РИА Новости и Sputnik, лидирует по количеству сообщений — их набралось 2331 — и опережает ближайшего преследователя в два раза.
"Социальная стена" — это своего рода "народное информационное агентство". Любой человек со смартфоном и Инстаграмом теперь корреспондент. И таких корреспондентов в России 60 миллионов", — заявил управляющий партнер агентства SNMG, создателя платформы SNWall, Денис Терехов.
Организаторы ПМЭФ назвали РИА Новости самым активным СМИ на форуме
Всего за три дня работы форума в социальных сетях опубликовано 41429 сообщений — по сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 33%.
Согласно статистике, пик активности пришелся на вечер пятницы, когда на форуме прошло пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.
Самой упоминаемой личностью в соцсетях стал Путин (6189 сообщений), за ним идут премьер Индии Наредра Моди (2158 сообщений), председатель совета Центра стратегических разработок, экс-министр финансов Алексей Кудрин (646) и президент США Дональд Трамп (404).
Среди компаний наиболее упоминаемыми стали "Газпром" (414 сообщений), Mercedes (332), "Росконгресс" (318) и "Роснефть" (299).
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
В субботу в "Экспофоруме" на ПМЭФ прошло несколько панельных сессий, а также деловой завтрак "Америка-Россия. Бизнес сближение".
На фото (слева направо): генеральный директор ПАО "Соллерс" Вадим Швецов, президент ОАО "АВТОВАЗ" Николя Мор, генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин, телеведущая Мария Бондарева, вице-президент Фонда "Центр стратегических разработок" Владимир Княгинин на панельной сессии "Автомобилестроение — новые возможности в борьбе за лидерство на мировом рынке".
На панельной сессии по автомобилестроению глава "Ростелекома" рассказал, что компания планирует создать агрегатор для поездок людей по типу Gett и Uber, но с большим числом видов транспорта.
Также на сессии "Автомобилестроение — новые возможности в борьбе за лидерство на мировом рынке" выступил глава "АвтоВАЗа" Николя Мор. На фото: представители "Аэрофлота" на ПМЭФ
Николя Мор сообщил, что "АвтоВАЗ" снизил прогноз по экспорту на 2017 год на 16,7% — до 25 тысяч автомобилей — из-за низкого рынка в Казахстане. При этом в России, как ожидает компания, автомобилей в этом году купят больше.
На фото: губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время интервью "РИА Новости" на Петербургском международном экономическом форуме 2017.
На полях ПМЭФ глава российского фонда Кирилл Дмитриев рассказал, что Владимир Путин поддержал идею инвестиционного фонда в юанях, который планируют создать РФПИ и Банк развития Китая (China Development Bank).
На фото: посетители ПМЭФ.
Компания "1С" на форуме представила проект по автоматизации завода Ford Sollers.
Презентационный стенд Чемпионата мира по футболу - 2018 на Петербургском международном экономическом форуме 2017.
На фото: участники бизнес-диалога "Россия — Швеция: инвестиции и инновации как основные точки взаимного роста" на Петербургском международном экономическом форуме 2017.
В кулуарах форума кинопродюсер Алексей Петрухин рассказал, что в России снимают две новые части фильма "Вий". В одной из них события происходят в Китае, а в другой - в Индии.
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что рабочая группа, в которую входят представители Минкомсвязи, ФСБ и "Ростеха", в июле представит предложения для операторов связи по реализации пакета антитеррористических законов ("пакета Яровой"). На фото: стенд Международного информационного агентства "Россия сегодня"
Также глава "Ростеха" заявил, что России необходимо приложить максимальные усилия для наращивания доли цифровой экономики.
На фото: стенд "Почты России" на Петербургском международном экономическом форуме.
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что основатель Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб признал, что ПМЭФ стал таким же известным и авторитетным, как и ежегодные встречи в Давосе.
На фото: стенд Сбербанка на ПМЭФ.