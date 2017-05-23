РФПЛ наградила коллектив агентства "Р-Спорт" по итогам сезона-2016/17

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Руководство Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) наградило агентство "Р-Спорт" по итогам сезона-2016/17.

Награда была вручена на торжественном вечере РФПЛ и Российского футбольного союза (РФС). Коллектив агентства наградили за большой вклад в популяризацию отечественного футбола. Приз вручил исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан.

"Р-Спорт" — ведущее агентство спортивных новостей в России, с 2012 года бессменно возглавляет рейтинг самых цитируемых СМИ России. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". "Р-Спорт" освещает важнейшие спортивные события в мире футбола, хоккея, фигурного катания, биатлона, тенниса, автоспорта и других видов. Основой работы агентства является производство эксклюзивного информационного (новости, интервью, аналитические материалы) и мультимедийного (фотографии, инфографика) контента.

Российское информационное агентство "Р-Спорт" являлось хост-агентством XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани, Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, чемпионата мира по водным видам спорта в Казани. Агентство "Р-Спорт" по итогам 2013 года было признано лучшим спортивным СМИ года на церемонии вручения национальной премии министерства спорта РФ, является лауреатом престижных российских премий: премия Рунета (2012 год), премии "Спортивный Парнас" (2013 год) и других.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. "Р-Спорт" в составе МИА "Россия сегодня" входит в линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.