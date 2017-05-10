Ресурсы "Россия сегодня" лидируют в онлайне

МОСКВА, 10 мая 2017, пресс-служба МИА "Россия сегодня". Три ресурса медиагруппы "Россия сегодня" вошли в пятерку лидеров самых посещаемых новостных интернет-порталов в апреле 2017 года по итогам исследования компании Mediascope. Флагманский сайт медиагруппы RIA.RU возглавил рейтинг самых посещаемых новостных ресурсов. Сайт единственного информационного агентства недвижимости "РИА "Недвижимость" вошел в тройку самых посещаемых ресурсов отрасли недвижимости и строительства, а агентство "ПРАЙМ" вошло в пятерку самых посещаемых экономических новостных ресурсов.

Ресурсы медиагруппы "Россия сегодня" ежемесячно становятся лидерами рейтингов цитируемости. "РИА Новости" является неизменным лидером интегрального рейтинга цитируемости в СМИ и в социальных сетях, который выпускает компания Brand Analytics. "РИА Недвижимость" И "ПРАЙМ" возглавляют рейтинги цитируемости области недвижимости и строительства, экономики и финансов, подготовленные компанией "Медиалогия" за I квартал 2017 года.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события, включая те, о которых другие молчат. МИА "Россия сегодня" в России представляет линейку информационных ресурсов: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ. Агентство занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере. Совокупная аудитория флагмана ria.ru в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram, G+ и Youtube превышает восемь миллионов подписчиков.