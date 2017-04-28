Медиагруппа "Россия сегодня" признана социально-ответственным СМИ России

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. МИА "Россия сегодня" наградили дипломом "Социально-ответственное СМИ" за благотворительный проект "Найди меня, мама" в рамках V Ежегодной Национальной Программы "Лучшие социальные проекты России". Проект Агентства предоставляет возможность детям-сиротам обрести семью. С его помощью потенциальные родители могут увидеть видеоанкеты детей, оставшихся без попечения родителей, и нуждающихся в помощи, и получить необходимую информацию о том, куда обращаться по поводу усыновления. На торжественной церемонии награждения лучших социальных проектов России собрались ведущие организации и руководители, реализующие проекты и практики в области корпоративно социальной ответственности, благотворительности и меценатства. Программа создана в поддержку курса Правительства РФ на укрепление социальной политики.

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков Перейти в фотобанк Медиагруппа "Россия сегодня" перезапустила "Социальный навигатор" : "Более ста снятых и размещенных на ria.ru видеороликов с историями воспитанников российских детских домов с особенностями развития (синдром Дауна, нарушения речи) позволили найти семьи детям и подросткам от 6 до 17 лет. Менее чем за год работы проекта девять детей нашли семью, 25 семей подали заявки на усыновление. Проект существует ровно год, за это время у него появились новые партнеры — благотворительный фонд "Измени одну жизнь" и Международный фонд IFTI. Мы расширили географию проекта, появились видеоанкеты детей, живущих в отдаленных регионах России. Также мы опубликовали цикл видеосоветов для родителей, готовящихся стать приемными родителями детей с синдромом Дауна".

В категории "Социально-ответственные СМИ" также были награждены ИД "Аргументы и Факты" за проект "Здоровая страна", телеканал "Пятница" за проект "Благотворительное реалити "Секретный миллионер", радио "ЭХО Москвы" за радиопередачу "Чувствительно" и телерадиокомпания "Петербург" (Пятый канал) за проект благотворительный телемарафон "День Добрых Дел".

© РИА Новости . Антон Денисов Перейти в фотобанк В "России сегодня" дан старт "Георгиевской ленточке" — это благотворительный проект, инициированный благотворительным фондом "САФМАР", "Благотворительным фондом Николая Расторгуева" и МИА "Россия сегодня". Проект направлен на популяризацию усыновления и приема в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стартовал в апреле 2016 года. В рамках проекта было записано более ста видеороликов с историями воспитанников московских детских домов. Еще за время съемок шестеро детей нашли семью. За полгода работы проекта "Найди меня, мама" семью нашли девять детей от 6 до 17 лет, оказавшихся без родительского попечения. Почти все дети имеют особенности развития (синдром Дауна, нарушения речи и заболевания опорно-двигательного аппарата) и нуждаются в особом уходе и отношении. Подробнее о проекте читайте здесь.

Лучшие социальные проекты России — это ежегодная программа, которая выявляет лучшие социальные практики в России. Программа создана в поддержку курса Правительства РФ на укрепление социальной политики на основе партнёрства государства, общества и частного бизнеса. Программа инициирована фондом "Социальные проекты" при поддержке Правительства Москвы.