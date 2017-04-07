Радио Sputnik наградили за лучшую радиопередачу

МОСКВА, 07 апр — РИА Новости. Обозреватель русскоязычного радио Sputnik Татьяна Голованова стала лауреатом Всероссийского конкурса журналистов "Экономическое возрождение России". Татьяна представила в номинацию "Лучшие индивидуальные публикации в печатных и Интернет СМИ, теле-и радиопередачи" авторскую программу "Экономика. Итоги дня". Торжественная церемония награждения прошла в пресс-центре МИА "Россия сегодня" 6 апреля.

"Приятно получать награду за то, что ты делаешь с большим удовольствием. Победа на конкурсе — это не только моя заслуга, но и всей дружной команды Радио Sputnik. Мы вдохновляем друг друга и помогаем быть лучше нашему эфиру. Эта награда- подтверждение того, что мы делаем эфир интересным и будем стараться сделать его еще лучше для наших слушателей. Самое главное для экономического журналиста — перевести сложные бизнес- термины на простой доступный язык. Важно, чтобы каждый за скучными цифрами понял суть происходящего. Желаю всем только позитивных экономических новостей", — отметила Татьяна Голованова.

Экономическое возрождение России — ежегодный всероссийский конкурс журналистов, который проводится Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Союзом журналистов России. Целью конкурса является стимулирование развития экономического направления в отечественной журналистике и объективного отражения средствами массовой информации проблем становления и успехов отечественного предпринимательства.

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Русскоязычное радио Sputnik — победитель в номинации "Лучшая новостная радиостанция" в третьей Всероссийской премии в области радиовещания RADIO STATION AWARDS. В настоящее время вещает на современных цифровых платформах и доступно в FM-диапазоне и в сети интернет. Радио является частью глобальной радиовещательной сети международного информационного агентства и радио Sputnik, представленного в десятках стран мира.