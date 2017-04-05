“Россия сегодня” и Минприроды подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 05 апр — РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" и министерство природных ресурсов и экологии РФ подписали соглашение об информационном взаимодействии. Цель соглашения — привлечь общественное внимание к вопросам экологии, способствовать повышению экологической грамотности и обеспечить более глубинное понимание процессов устойчивого развития. Подписи под соглашением поставили генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков Перейти в фотобанк "Россия сегодня" возглавила рейтинг популярности в соцсетях : "Роль СМИ в популяризации ценностей бережного отношения к природе, сохранения биоразнообразия сложно переоценить. Мы надеемся на тесное сотрудничество с "Россия Сегодня", и не только в Год экологии, для освещения вопросов охраны окружающей среды, вовлечения населения в природоохранную повестку дня".

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев: "Нашими материалами мы формируем ответственное отношение общества к окружающей среде, чтобы общество могло продолжать развитие. Это наша, если хотите, социальная ответственность как одного из ведущих СМИ в стране, сайт которого ежедневного посещают свыше двух с половиной миллионов пользователей".

Ранее медиагруппа "Россия сегодня" запустила корпоративную программу "Зеленый офис" в редакциях группы в Москве. Программа предусматривает экономию и грамотную утилизацию ресурсов, таких как бумага, батарейки, электричество. При планировании редакционных командировок одним из критериев выбора авиаперевозчика стало сокращение оставляемого углеродного следа. Все это вместе позволяет сохранять природные ресурсы и подает пример бережного отношения к природе.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ.