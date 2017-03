"Россия сегодня" заслужила Best of Photojournalism Awards

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Работы сразу двух фотокорреспондентов международного агентства "Россия сегодня" заслужили особое признание жюри международного конкурса фотожурналистики The Best of Photojournalism 2017. Отмечены по итогам конкурса — специальный фотокорреспондент "Россия сегодня" Алексей Филиппов с эмоциональной фотозарисовкой сборной России на соревнованиях XXXI летних Олимпийских игр, и мэтр фотожурналистики, обладатель престижных призов Golden Eye и трех золотых медалей World Press Photo, специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Владимир Вяткин, который отправил на конкурс фотографию участников Международного Кремлевского кадетского бала.

Международный конкурс фотожурналистики The Best of Photojournalism (BOP) создан "фотожурналистами для фотожурналистов". Конкурс проходит под эгидой NPPA , что позволило ему стать одним из самых престижных конкурсов фотожурналистики в мире. Комитет конкурса The Best of Photojournalism состоит из самых выдающихся и признанных фотографов, редакторов, и педагогов визуальной журналистики.