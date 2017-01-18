Сирийские фотохроники "Россия сегодня" и ВГТРК показали в Госдуме

МОСКВА, 18 января — РИА Новости. Торжественное открытие фотовыставки работ корреспондентов МИА "Россия сегодня" и операторов ВГТРК - "Сирия. Фотохроника войны" состоялось в Государственной Думе. На снимках титулованных российских журналистов из МИА "Россия сегодня" — Михаила Алаеддина, Михаила Воскресенского, Валерия Мельникова, Ильи Питалева и телеоператоров съемочной группы ВГТРК Виктора Приходько и Александра Пушина военный конфликт в Сирии показан через жизни, разрушенные войной, будни на авиабазе Хмеймим и работу российских ВКС в ходе антитеррористической операции.

В церемонии открытия выставки приняли участие авторы работ, председатель Государственной Думы VII созыва Вячеслав Володин, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, генеральный директор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев, а также лидеры думских фракций и другие депутаты.

Воспоминанияо командировках в Сирию: "Это было начало 2012 года, после серии антиправительственных выступлений в Сирии началась гражданская война. Страна оказалась расколота на два противостоящих лагеря. Надвигающаяся катастрофа, хаос войны сменили мир и спокойствие. Будущее Сирии и ее граждан исчезло в клубах дыма очередного разорвавшегося снаряда".

Оператор ВГТРК Виктор Приходько о съемках в Сирии: "….фотографирую периодически, но, работая на авиабазе Хмеймим, невозможно было пройти мимо самых красивых самолетов и самых лучших боевых летчиков в мире. Завораживало все!". Сирийская фотохроника "Россия сегодня" и ВГТРК на выставке в Госдуме © Фото: Александр Пушин / ВГТРК Первый захваченный флаг ИГ в Пальмире на развалинах старого города, 26 марта 2016 года. © Фото: Илья Питалев / МИА "Россия сегодня" Перейти в фотобанк На улице Дамаска в первый день перемирия, 27 февраля 2016 года. © Фото: Александр Пушин / ВГТРК Оборона Академии Башара Асада в Алеппо. Правительственные войска наносят удары по позициям боевиков, ноябрь 2016 года. © Фото: Виктор Приходько / ВГТРК Боевики ИГ понесли потери в ходе боевых действий в центре Алеппо, 4 ноября 2016 года. © Фото: Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня" Перейти в фотобанк Военнослужащие в освобожденном квартале восточного Алеппо, 13 декабря 2016 года. © Фото: Виктор Приходько / ВГТРК Выход мирных жителей из захваченного боевиками района Салах-Ад-Дин. Алеппо, 18 сентября 2016 года. © Фото: Александр Пушин / ВГТРК Женщина-доброволец штурмовой группы отряда ополчения "Соколы пустыни" продвигается по стратегическим высотам к Пальмире, 24 марта 2016 года. © Фото: Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня" Перейти в фотобанк Житель одной из деревень в провинции Эль-Хасаке молится в храме Святого Георгия, разрушенного боевиками ИГ, 8 декабря 2015 года. © Фото: Александр Пушин / ВГТРК Перекресток дорог Алеппо – Ракка. Экипаж советского среднего танка Т-55 выступил на первые боевые стрельбы, октябрь 2015 года. © Фото: Александр Пушин / ВГТРК Правительственные войска Сирии взяли под контроль комплекс военных училищ на юге Алеппо после месячного штурма, 4 сентября 2016 года. © Фото: Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня" Перейти в фотобанк Родственники погибших и раненых во время террористического акта в центре города Хомс. Террористы взорвали заминированный автомобиль рядом с больницей Аль-Ахли, 12 декабря 2015 года. © Фото: Виктор Приходько / ВГТРК Пилот палубного вертолета тяжелого авианосца "Адмирал Кузнецов" при подлете к городу Латакия, 15 ноября 2016 года. © Фото: Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня" Перейти в фотобанк На уроке в школе поселения для беженцев в населенном пункте Аль-Ком провинции Кунейтра, 15 декабря 2015 года. © Фото: Александр Пушин / ВГТРК Дальнобойная реактивная система залпового огня (РСЗО) "Смерч" во время штурма позиций боевиков ИГ в Пальмире, февраль 2016 года. © Фото: Илья Питалев / МИА "Россия сегодня" Перейти в фотобанк Служба в церкви Святого Илиана в Хомсе, 5 февраля 2016 года. © Фото: Виктор Приходько / ВГТРК Подготовка фронтового бомбардировщика СУ-24 к тренировочному полету в составе нового экипажа. Авиабаза "Хмеймим", 4 января 2016 года. © Фото: Александр Пушин / ВГТРК Позиции 120 мм полковых минометов Сирийской Арабской Армии. Артиллеристы военной академии Башара Асада ведут огневую подготовку для поддержки штурма города Алеппо, ноябрь 2016 года. © Фото: Виктор Приходько / ВГТРК Дорога "Кастелло" - линия соприкосновения с террористами. На позиции ополчение - мальчишки, самому старшему из которых 17 лет. Алеппо, 19 октября 2016 года. © Фото: Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня" Перейти в фотобанк Вид на Дамаск с горы Кассион, 5 апреля 2016 года. © Фото: Виктор Приходько / ВГТРК Истребитель Су-33 готовится к взлету с палубы тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Средиземное море, 14 октября 2016 года. © Фото: Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня" Перейти в фотобанк Бойцы сирийской армии во время наступления в районе училища тыла на юго-западе Алеппо, 15 августа 2016 года. © Фото: Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня" Перейти в фотобанк Древние христианские книги, сожженные боевиками ИГ в храме Святого Георгия в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, 8 декабря 2015 года. © Фото: Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня" Перейти в фотобанк Дети играют в футбол в разрушенном районе Салах-ад-дин в Алеппо, 13 апреля 2016 года. © Фото: Александр Пушин / ВГТРК Передовые отряды правительственных войск Сирии во время штурма позиций боевиков на территории комплекса зданий военных училищ на юге Алеппо. Огневая позиции для станкового крупнокалиберного пулемета ДШК, августа 2016 года. © Фото: Виктор Приходько / ВГТРК Авиабаза "Хмеймим". Пилот штурмовика СУ-25 готовится к боевому заданию, 4 января 2016 года. © Фото: Виктор Приходько / ВГТРК Личный состав тяжелого авианосца "Адмирал Кузнецов" в промежутках между боевыми заданиями проводит сдачу 100-метровой дистанции на палубе крейсера. Средиземное море, 14 октября 2016 года. © Фото: Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня" Перейти в фотобанк Жители Дамаска в очереди за хлебом, 2 декабря 2015 года. © Фото: Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня" Перейти в фотобанк Приготовление хлеба в пекарне Дамаска, 2 декабря 2015 года. © Фото: Виктор Приходько / ВГТРК Площадка для боеприпасов на авиабазе "Хмеймим", 4 января 2016 года. © Фото: Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня" Перейти в фотобанк Военнослужащий Сирийской Арабской Армии на контрольно-пропускном пункте в разрушенном районе аль Хомса аль Хамидия, 12 декабря 2015 года. © Фото: Александр Пушин / ВГТРК Война в пустыне. Укрепленный район Сирийской Арабской Армии в пустыне на подступах к Пальмире, февраль 2016 года. © Фото: Виктор Приходько / ВГТРК Технический персонал работает с высокоточным оружием на авиабазе "Хмеймим". Авиабомба имеет отклонение от цели 2-5 метров, что позволяет наносить точные удары по боевикам, избегая поражения мирного населения. Сирия, 4 января 2016 года. © Фото: Илья Питалев / МИА "Россия сегодня" Перейти в фотобанк Лагерь беженцев, размещенный в здании одной из школ Дамаска, 11 февраля 2016 года. © Фото: Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня" Перейти в фотобанк Восточные кварталы Алеппо, захваченные боевиками. Сирия, 3 сентября 2016 года. © Фото: Виктор Приходько / ВГТРК Авиабаза "Хмеймим". Штурмовик СУ-25 уходит на выполнение боевой задачи, 16 февраля 2016 года. © РИА Новости. Рамиль Ситдиков Перейти в фотобанк Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на открытии выставки "Cирия. Фотохроники войны" в Государственной Думе РФ. © РИА Новости. Рамиль Ситдиков Перейти в фотобанк Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, тележурналист ВГТРК, координатор "Русской гуманитарной миссии" в Сирии Евгений Поддубный и генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева направо) на открытии выставки "Cирия. Фотохроники войны" в Государственной Думе РФ. На втором плане слева - заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая. © РИА Новости. Рамиль Ситдиков Перейти в фотобанк Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль (слева) и специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников на открытии выставки "Cирия. Фотохроники войны" в Государственной Думе РФ. © РИА Новости. Рамиль Ситдиков Перейти в фотобанк Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на открытии выставки "Cирия. Фотохроники войны" в Государственной Думе РФ. © РИА Новости. Рамиль Ситдиков Перейти в фотобанк Посетительница на открытии выставки "Cирия. Фотохроники войны" в Государственной Думе РФ. /

Выставка открыта при содействии партии "Единая Россия".