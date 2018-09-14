Усобачерите хвостик: как забрать собаку из городского питомника в Москве

Взять четвероногого друга из приюта — по-настоящему добрый поступок. Вопреки расхожему мнению, процедура совсем несложная, а здоровью когда-то уличных собак могут позавидовать и породистые сородичи. Сотрудники одного из городских приютов подробно рассказали, как содержатся их питомцы и сколько займет процедура "усобачерения".

Хвостатый дом

Обитателей городского приюта для бесхозных животных "Зеленоград", входящего в состав ГБУ "Доринвест", слышно уже от ворот. Над вольерами раздается заливистый лай собак всех цветов и мастей. Большие и маленькие, косматые и кудрявые четвероногие вьются перед сетками, пытаясь просунуть носы в ячейки. В приют, рассказывает заведующий питомником Алексей Игнатов, все собаки попали по заявкам местных жителей.

"Если в районе замечена бесхозная собака, жители, как правило, обращаются в управу, которая также ведет собственный мониторинг. В управе формируется заявка, направляется в ГБУ "Доринвест", затем на место прибывают специалисты, которые находят собак и доставляют в приют для дальнейшего содержания", — объясняет Игнатов.

По его словам, породистые собаки прибывают в питомник крайне редко, основную массу составляют животные-метисы и знакомые всем "двортерьеры". Собак сканируют на наличие чипа, и, если он обнаружен, информацию об этом направляют специалистам по мониторингу и учету городской фауны для проверки животного по базе данных. Если питомец потерялся, его возвращают владельцу при согласии последнего. В случае отказа хозяина или отсутствия чипа четвероногий переезжает в приют.

Свое место в вольере собака получает не сразу. Первым делом она проходит тщательный осмотр, рассказывает ветеринарный врач приюта Виктория Трофимова.

"На каждое животное заводится карточка учета, затем его размещают в карантин от 10 до 30 дней. За этот период собаку вакцинируют, чипируют и стерилизуют. После карантина мы переводим животное в общее поголовье, причем группу для одного вольера подбираем с учетом характера каждой собаки", — поясняет Трофимова.

Общий ветеринарный осмотр питомцев сотрудники приюта проводят каждый день. При подозрении на заболевание животных диагностируют дополнительно на месте — в процедурном кабинете приюта можно сделать УЗИ, рентген и биохимический анализ крови. Чтобы собакам было комфортно, за порядком в их вольерах следят работники по уходу за животными: убирают будки, меняют подстилки и воду. Животные получают двухразовое питание, ежедневно гуляют на специально отведенной площадке с собачьими тренажерами.

Огромную помощь, отмечает Игнатов, приюту оказывают волонтеры. Сегодня у "Зеленограда" порядка 50 постоянных добровольцев, которые помогают в выгуле, уборке и пристройке животных новым хозяевам.

"Волонтером может стать любой человек от 18 лет. Для этого нужно приехать к нам, заполнить анкету и заявление на пропуск, а затем участвовать в жизни приюта", — говорит Игнатов.

Каждому по собаке

По словам заведующего приютом, главное для будущего хозяина — это искреннее желание завести животное и нести за него ответственность. Как правило, претенденты на собаку приезжают в приют несколько раз, чтобы присмотреться к его обитателям.

"Не только можно, но и нужно приезжать, чтобы выбрать животное. Пройти к нам можно в часы посещения с паспортом. Если посетитель определяется с выбором, мы проводим с ним собеседование, предоставляем для заполнения анкету и договор. После этого собаку можно забирать", — объясняет Игнатов.

Основные пункты анкеты касаются условий содержания животного. Будущий хозяин обязан указать, для чего забирает собаку, в каких условиях ее будут содержать. Каждый претендент указывает свои контактные данные, чтобы сотрудники "Зеленограда" при необходимости могли отследить судьбу своего подопечного.

Понять и полюбить

После собеседования и анкетирования необходимо дождаться оформления документов на передачу питомца — процедура займет от трех до пяти дней. Вместе с собакой хозяин получает ее ветеринарный паспорт, в котором указаны все данные о прививках и перенесенных болезнях. Передача животного со всеми документами бесплатна. При желании новые хозяева могут отблагодарить приют нематериально, например, привезти сухой собачий корм или специальные консервы, одноразовые пеленки для щенков или помочь с уборкой территории.

После приема собаки в семью необходимо постоянно общаться с питомцем, чтобы понять его повадки и характер, объясняет Алексей Игнатов.

"В приюте все собаки проходят социализацию, в процессе которой привыкают к человеку, а затем уже — к конкретной семье. Если у людей возникают вопросы, они могут обратиться к нам за советом", — отмечает Игнатов.

При необходимости консультации новым хозяевам дают ветеринарные врачи приюта, работники по уходу и волонтеры. Если животное уже забрали из приюта, но дальнейшее проживание с ним невозможно, сотрудники питомника тоже окажут помощь.

"Бывает, что у членов семьи выявляется аллергия. В таком случае мы принимаем собаку обратно и продолжаем за ней ухаживать", — говорит заведующий.

Алексей Игнатов признается: щенков из питомника забирают чаще. Малышей проще воспитать под условия проживания и адаптировать к проживанию в семье. Впрочем, шансы взрослых собак недооценивать не стоит — в "Зеленограде" полно статных красавцев и красавиц с умными глазами и хвостами, готовыми завилять от доброго слова.

Выбирать среди них непросто, особенно если попадаешь в приют впервые. На этот случай у Алексея Игнатова есть универсальный совет.

"Если собака выбрала вас, подошла сама и проявила интерес — скорее всего, это и есть ваш питомец", — с улыбкой заключает Игнатов.