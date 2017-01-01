Несоответствующие нормам Евро-2 грузовики не смогут въезжать в Москву

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Несоответствующие определенным экологическим требованиям грузовики с 1 января не смогут въезжать в Москву, соответствующий документ был подписал мэром Москвы в июне 2016 года.
Данный запрет городские власти переносили дважды: с 1 сентября 2015 года на 1 сентября 2016 года, а затем на 1 января 2017 года.
Сейчас в российской столице действует запрет на въезд грузовикам на МКАД в дневное время, также по трассе запрещено передвигаться автобусам экологического класса ниже Евро-3.
Ранее более половины жителей Москвы рассказали в опросе ВЦИОМ, что осведомлены о переходе Московского нефтеперерабатывающего завода на выпуск автомобильного топлива Евро-5, около половины из них (45%) считают, что производство такого топлива благоприятно скажется на качестве воздуха в Москве.