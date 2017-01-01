Несоответствующие нормам Евро-2 грузовики не смогут въезжать в Москву

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Несоответствующие определенным экологическим требованиям грузовики с 1 января не смогут въезжать в Москву, соответствующий документ был подписал мэром Москвы в июне 2016 года.

Так, с начала 2017 года грузовики ниже экологического класса Евро-3 не смогут попасть на Третье транспортное кольцо и перемещаться внутри него, а фуры класса ниже Евро-2 не смогут заезжать на МКАД и внутрь города.

Данный запрет городские власти переносили дважды: с 1 сентября 2015 года на 1 сентября 2016 года, а затем на 1 января 2017 года.

Сейчас в российской столице действует запрет на въезд грузовикам на МКАД в дневное время, также по трассе запрещено передвигаться автобусам экологического класса ниже Евро-3.

Осенью 2014 года в Восточном административном округе запустили пилотный проект грузового каркаса. Большинство опрошенных жителей ВАО на портале "Активный гражданин" (53%) признали его успешным, поэтому власти города приняли решение с 1 декабря распространить грузовой каркас на Северный и Северо-Восточный административные округа.

Ранее более половины жителей Москвы рассказали в опросе ВЦИОМ, что осведомлены о переходе Московского нефтеперерабатывающего завода на выпуск автомобильного топлива Евро-5, около половины из них (45%) считают, что производство такого топлива благоприятно скажется на качестве воздуха в Москве.