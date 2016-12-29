В Москве станцию метро "Фрунзенская" открыли после ремонта
11:5929.12.2016
(обновлено: 17:03 29.12.2016)
2163111
МОСКВА, 29 дек — РИА Недвижимость. Станцию московского метро "Фрунзенская" открыли для пассажиров после ремонта, сообщил корреспондент РИА Недвижимость.
Рабочие заменили работавшие с 1957 года эскалаторы, увеличив их число с трех до четырех, отремонтировали вестибюль, а также установили новые кассы и модернизированные турникеты.
Станция была закрыта в январе 2016 года, завершить работы планировали к марту 2017-го.
Мэр Москвы Сергей Собянин, который осмотрел "Фрунзенскую" перед открытием, отметил, что в ходе масштабной модернизации метрополитена власти уделяют особое внимание станциям, построенным более 50 лет назад.
По словам градоначальника, сейчас в Москве осталось семь станций, где эскалаторы служат более полувека. Собянин заявил, что все они должны быть заменены в ближайшем будущем.
Открытие станции метро "Фрунзенская" после ремонта
Станцию московского метро "Фрунзенская" открыли для пассажиров после ремонта.
Диспетчер эскалатора на станции метро "Фрунзенская", открывшейся после ремонта.
Рабочие заменили работавшие с 1957 года эскалаторы, увеличив их число с трех до четырех.
На станции установлены модернизированные турникеты.
На станции "Фрунзенская" отремонтировали вестибюль.
Мэр Москвы Сергей Собянин, который осмотрел "Фрунзенскую" перед открытием, отметил, что в ходе масштабной модернизации метрополитена власти уделяют особое внимание станциям, построенным более 50 лет назад.
На станции установили новые кассы.
Поезд на станции метро "Фрунзенская", открывшейся после ремонта.
Станция была закрыта на ремонт с января 2016 года.
Пассажиры на станции метро "Фрунзенская", открывшейся после ремонта.
Завершить ремонтные работы изначально планировалось к марту 2017 года.
Кассирша на станции метро "Фрунзенская", открывшейся после ремонта.
Станция метро "Фрунзенская", открывшаяся после ремонта.
Станция метро "Фрунзенская", открывшаяся после ремонта.
Станция метро "Фрунзенская", открывшаяся после ремонта.
По словам Сергея Собянина, сейчас в Москве осталось семь станций, где эскалаторы служат более полувека. Он заявил, что все они должны быть заменены в ближайшем будущем.
Сотрудник метрополитена на станции метро "Фрунзенская", открывшейся после ремонта.
Пассажиры в вестибюле станции метро "Фрунзенская", открывшейся после ремонта.
Станция метро "Фрунзенская", открывшаяся после ремонта.
Пассажиры на станции метро "Фрунзенская", открывшейся после ремонта.