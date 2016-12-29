В Москве станцию метро "Фрунзенская" открыли после ремонта

МОСКВА, 29 дек — РИА Недвижимость. Станцию московского метро "Фрунзенская" открыли для пассажиров после ремонта, сообщил корреспондент РИА Недвижимость.

Рабочие заменили работавшие с 1957 года эскалаторы, увеличив их число с трех до четырех, отремонтировали вестибюль, а также установили новые кассы и модернизированные турникеты.

Станция была закрыта в январе 2016 года, завершить работы планировали к марту 2017-го.

​​Мэр Москвы Сергей Собянин, который осмотрел "Фрунзенскую" перед открытием, отметил, что в ходе масштабной модернизации метрополитена власти уделяют особое внимание станциям, построенным более 50 лет назад.

По словам градоначальника, сейчас в Москве осталось семь станций, где эскалаторы служат более полувека. Собянин заявил, что все они должны быть заменены в ближайшем будущем.