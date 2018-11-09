Более 16 тысяч человек сдали нормы ГТО в Подмосковье

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В период с января по август 2018 года 16 202 жителя Московской области сдали нормы ГТО и получили 8117 золотых, 4693 серебряных и 3392 бронзовых знака отличия. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства физической культуры и спорта региона.

Жители Подмосковья могут сдать комплекс ГТО в 69 центрах тестирования. Также 21 раз организовывали выездные мероприятия в города Московской области.

В регионе на постоянной основе проходят спортивно-массовые события охватом в несколько тысяч человек, в частности зимний и летний фестивали ГТО, а также единый день ГТО.

Для спортивных федераций, трудовых коллективов и команд спортсменов-любителей МО уже второй раз подряд проводили Кубок ГТО в Подольске. В нем приняли участие около 700 человек.

Московская область занимает первое место по количеству участников, зарегистрированных на официальном сайте ГТО, ‒ почти 700 тысяч человек.

"По итогам трех кварталов 2018 года мы видим, что число обладателей золотых знаков составляет половину от общего количества. Это значительно большая доля по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о высокой подготовке участников испытаний. Тематические спортивно-массовые мероприятия, посвященные комплексу ГТО, привлекают тысячи жителей региона", ‒ заявил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Местные жители не только положительно относятся к проведению мероприятий подобного рода, но также принимают в них активное участие, добавил он.