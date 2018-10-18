Власти Подмосковья смогут передавать имущество другим регионам

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Мособлдума приняла изменения в закон "О собственности Московской области", согласно которым правительство Подмосковья получило полномочия безвозмездно передавать областное имущество в собственность других субъектов РФ, говорится в пресс-релизе Минмособлимущества.

"Инициатива необходима, поскольку достаточно часто возникают ситуации передачи объектов в собственность других субъектов. Так, ранее Москве были переданы четыре учреждения социального обслуживания, 130 автодорог, 24 моста, шесть светофоров, 100 дорожных знаков, а в собственность Хабаровского края передавались два специализированных автомобиля и 49 объектов оборудования для борьбы с пожарами", — цитирует пресс-служба слова замминистра имущественных отношений Подмосковья Александра Шишкина в ходе выступления в Мособлдуме.

Сообщается, что ряд субъектов — Москва, Ленинградская, Свердловская, Псковская, Саратовская области и другие — имеют в своем законодательстве данные полномочия. Изменения в закон были приняты Мособлдумой в четверг в трех чтениях.