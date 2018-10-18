В Подмосковье в конце октября пройдет чемпионат РФ по конькобежному спорту

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Чемпионат России по конькобежному спорту, в котором примут участие более 130 лучших спортсменов страны, пройдет с 25 по 28 октября на льду конькобежного центра "Коломна", говорится в пресс-релизе регионального министерства физической культуры и спорта.

"Скоростной бег на коньках с каждым годом набирает популярность и новых поклонников, в Московской области этому виду спорта уделяется особенное внимание. Коломна является столицей российского конькобежного спорта. Коломенский лед справедливо считается одним из самых быстрых в мире", — цитирует пресс-служба слова министра Роман Терюшкова.

Сообщается, что чемпионат России является отборочным турниром для участия в первых этапах Кубка мира по конькобежному спорту, которые пройдут в ноябре в Японии.