Подмосковный минздрав определил приоритетные задачи

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Внедрение современных технологий, стабилизация финансово-хозяйственной деятельности медицинских учреждений, а также предоставление льготных лекарств станут приоритетными задачами министерства здравоохранения Московской области. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Матвеев, передает "360".

В частности, по словам руководителя областного минздрава, необходимо обеспечивать льготными лекарствами пациентов в течение 10 дней с момента выписки препарата.

Он также отметил, что в медучреждения Подмосковья необходимо привлекать новые кадры. По мнению министра, для решения этой задачи нужно создавать необходимые условия работы, современные рабочие места.

"С муниципалитетами должен прорабатываться вопрос предоставления жилья, работает программа по субсидированию ипотеки. Кроме того, должен решаться вопрос о качестве мотивационной составляющей в части заработной платы, профессионального карьерного роста", — добавил Матвеев.