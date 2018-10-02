Чемпионат России по бадминтону пройдет в Московской области

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Первенство России по бадминтону пройдет с 6 по 15 октября в городе Раменское Московской области, говорится в пресс-релизе регионального министерства физической культуры и спорта.

"Командный чемпионат пройдет с 6 по 10 октября, награды в личном первенстве будут разыграны с 9 по 15 октября. Местом проведения соревнований станет большая арена дворца спорта "Борисоглебский"", — отмечает ведомство.

Сообщается, что спортсмены поборются за победу в двух одиночных разрядах, мужском и женском парных разрядах, а также в смешанном парном разряде.

"Результаты выступления на российском первенстве являются одним из критериев формирования национальной сборной, которая через два года примет участие в летних Олимпийских играх в Токио", — подчеркивает министерство.