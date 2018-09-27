Губернатор Подмосковья прокомментировал явку на выборах в регионе

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Во время Единого дня голосования в городах, расположенных недалеко от Москвы, зафиксировали традиционно низкую явку на выборах. Только в Химках она составила чуть более 20%. Об этом сообщил телеканал 360 со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

"Что касается Химок, действительно, 22% явка — это то, что не может устраивать нас в части активности электората. И задача актива Химок, наша задача — более активно работать с теми, кто живет в многоквартирных домах, с новыми микрорайонами, налаживать эту активную коммуникацию", — заявил губернатор.

Жители ближайших к Москве городов не всегда считают себя жителями Подмосковья, так в основном проводят большую часть времени на территории столицы.

"Мы от активной коммуникации отказываться не будем. Наша задача в следующие пять лет наращивать возможность каждого человека обратиться к тому или иному чиновнику. Наша задача — сделать так, чтобы человек чувствовал себя защищенным, если он оказался в беде в той или иной ситуации. Задача и вызов XXI века — власть должна быть рядом", — добавил Андрей Воробьев.

В организации выборов губернатора Московской области, которые прошли в Единый день голосования 9 сентября, приняли участие 73 территориальных и 4253 участковых комиссии. Из двух миллионов жителей Подмосковья 90 тысяч человек проголосовали при помощи системы "Мобильный избиратель". Наибольшую активность проявили жители Электрогорска, Рошаля и Котельников.