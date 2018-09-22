Воробьев поучаствовал в акции "Наш лес. Посади свое дерево"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с учащимися гимназии им. Е.М.Примакова посадил саженцы липы в Одинцовском районе в рамках экологической акции "Наш лес. Посади свое дерево", сообщает пресс-служба главы Подмосковья.
Традиционная экологическая акция проводится по инициативе главы Подмосковья в шестой раз. С 2013 года к ней присоединились 700 тысяч жителей, на площади свыше три тысячи гектаров высажено семь миллионов деревьев.
Сообщается, что центральная площадка в этом году располагается на границе городского окргуа Люберцы и Раменского района, вблизи деревни Островцы. Всего на землях лесного фонда подготовлено почти 90 площадок, в муниципалитетах — более 1,5 тысячи.