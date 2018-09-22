Воробьев поучаствовал в акции "Наш лес. Посади свое дерево"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с учащимися гимназии им. Е.М.Примакова посадил саженцы липы в Одинцовском районе в рамках экологической акции "Наш лес. Посади свое дерево", сообщает пресс-служба главы Подмосковья.

© Фото : пресс-служба губернатора Подмосквья Участники акции "Наш лес". 22 сентября 2018 © Фото : пресс-служба губернатора Подмосквья Участники акции "Наш лес". 22 сентября 2018

"Стало доброй традицией высаживать деревья во вторую или третью субботу сентября. Эта акция объединяет огромное количество людей, самые разные коллективы — и трудовые, и школы, и просто жителей разных городов", — цитирует пресс-служба слова губернатора.

Традиционная экологическая акция проводится по инициативе главы Подмосковья в шестой раз. С 2013 года к ней присоединились 700 тысяч жителей, на площади свыше три тысячи гектаров высажено семь миллионов деревьев.

Сообщается, что центральная площадка в этом году располагается на границе городского окргуа Люберцы и Раменского района, вблизи деревни Островцы. Всего на землях лесного фонда подготовлено почти 90 площадок, в муниципалитетах — более 1,5 тысячи.