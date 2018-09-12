Власти Подмосковья выделили пчеловодам региона 8,5 млн рублей на развитие

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Шесть пчеловодческих хозяйств Московской области получили от властей поддержку на развитие производства в виде гранта на общую сумму 8,5 миллионов рублей, говорится в пресс-релизе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"На грантовую поддержку начинающих фермеров в этом году выделено 67,5 миллиона рублей. Из 31 грантополучателя шесть — пчеловоды. Нам важно создать действительно привлекательные условия для ведения деятельности в этом направлении, чтобы у пчеловодов региона было желание работать и развиваться", — цитирует пресс-служба слова министра Андрея Разина.

Субсидии получили крестьянско-фермерские хозяйства из городских округов Егорьевск, Зарайск, Луховицы, а также из Рузского округа и Чеховского района.