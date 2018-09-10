В городском округе Истра в Подмосковье реконструируют участок дороги

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Участок автомобильной дороги М-9 "Балтия" — Веледниково — Лешково в районе пятого километра расширят до четырех полос, а также обустроят наземным пешеходным переходом, говорится в пресс-релизе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В рамках строительства предполагается устройство дополнительных полос по основному направлению автомобильной дороги, устройство наземного пешеходного перехода, реконструкция двух остановок общественного транспорта, устройство пешеходных дорожек с перильным ограждением", — отмечает ведомство.

Сообщается, что с целью обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности автомобильная дорога будет оборудована автоматизированной системой управления дорожным движением. Для снижения акустического воздействия планируется установка шумозащитных экранов.

"Существующая автомобильная дорога не справляется с возросшим транспортным потоком, в часы пик наблюдаются значительные автомобильные заторы, скорость движения в которых не превышает 20-25 км/час. Кроме того, в этом районе ведется интенсивное жилищное строительство, что также приведет к росту транспортного потока. В настоящее время на объекте осуществляется комплекс подготовительных работ, выставление ограждений и снятие растительного слоя. Строительство пересечения будет завершено в 2019 году", — подчеркивает министерство.