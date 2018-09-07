В Подмосковье начался прием заявок на получение гранта для сыроделов

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Прием заявок на получение гранта на поддержку сыроваров Московской области стартовал в пятницу, говорится в пресс-релизе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Сообщается, что заявки будут приниматься до 1 октября. Конкурс по предоставлению грантов министерство проведет 4 октября.
По данным ведомства, поддержка не может превышать 60% от затрат по плану развития, 40% фермер должен обеспечить за счет собственных средств. Власти Подмосковья выделили 100 миллионов рублей на поддержку сыроваров региона. Максимальный размер гранта — 35 миллионов рублей.