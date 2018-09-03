Летние концерты подмосковной филармонии посетили более 55 тысяч зрителей

МОСКВА, 3 сен — РИА Новостри. Свыше 55 тысяч человек посетили мероприятия проекта "Летний концертный зал" Московской областной филармонии.

С 31 мая в парках Подмосковья стартовал проект "Летний концертный зал" Московской областной филармонии под руководством народного артиста России Максима Дунаевского. Концерты проходили на протяжении всего лета и собрали более 55 тысяч зрителей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра культуры Подмосковья Оксану Косареву.

Косарева отметила, что концерты проходили по всему региону. Проект охватил площадки в Захарове (Одинцовский район), Раменском, Пушкино, Домодедове, Подольске, Клину, Дедовске, с. Левкове (Пушкинский район), Ногинске, Истре, Кашире, с. Рождествено (Истринский район), с. Гагино (Сергиево-Посадский район), Шаховской, Рузе, Кубинке, Щёлкове.

Всего труппа филармонии провела 34 мероприятия. Концерты были разнообразны по своей жанровой составляющей. Для зрителей звучала классика, джаз, ретро, народная музыка.

Самым ярким событием проекта стал музыкальный open-air фестиваль "Новый Иерусалим. Лето. Музыка. Музей". Он прошел в городском округе Истра. Открыл фестиваль оркестр Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко под управлением заслуженного артиста России Феликса Коробова. Также в первый день мероприятия выступили артисты Московской областной филармонии.

Во второй день фестиваля симфоническая классика звучала в исполнении Академического симфонического оркестра Московской филармонии под управлением Игоря Манашерова.