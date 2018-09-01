В подмосковных Химках открыли школу на 1100 мест

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с президентом всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер-Усмановой открыл новое здание школы № 31 в городском округе Химки, сообщает пресс-служба главы Подмосковья.

"У нас 10 школ открывается 1 сентября, до конца года еще порядка восьми будет открыто. Это президентская программа по ликвидация второй смены. Мы стараемся не отставать, сдаем школы", — цитирует пресс-служба слова главы Московской области.

Сообщается, что в образовательном учреждении оборудованы учебно-методические кабинеты, библиотека-медиатека, компьютерные классы, актовый, хореографический, гимнастический, малый и большой спортивные залы, административные помещения, столовая и пищеблок.

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