В подмосковных Мытищах построен дом для бюджетников и многодетных семей

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации выдано 17-этажному жилому дому в Мытищах, говорится в пресс-релизе Главгосстройнадзора Московской области со ссылкой на начальника ведомства Артура Гарибяна.

"Данный проект был создан для бюджетников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В новостройку после ввода в эксплуатацию смогут переехать работники социальной сферы и многодетные семьи", — подчеркивается в сообщении.

По данным ведомства, площадь здания составляет более 20 тысяч квадратных метров. Дом рассчитан на 192 квартиры. Застройщиком объекта является ЖСК "Мытищи".