Четыре подмосковных музея стали победителями Туристской недели-2018

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Три государственных и один муниципальный музей Подмосковья стали победителями выставки Турнеделя-2018, которая является презентацией туристско-рекреационных ресурсов, достопримечательностей, культурных и природных объектов РФ, говорится в пресс-релизе регионального министерства культуры.

"Подмосковье представило на Туристской неделе единый консолидированный стенд, где был сделан акцент на региональные бренды. Три государственных и один муниципальный музей региона стали победителями Турнедели. Призы получили также более 30 профессиональных и самодеятельных художников из Павловского Посада, Зарайска, Клина, Одинцово, Звездного городка, Луховиц и Егорьевска", — отмечается в сообщении.

Победителями выставки стали литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова "Мелихово", мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока, государственный музей-заповедник "Зарайский кремль", а также Орехово-Зуевский муниципальный историко-краеведческий музей.