В Химках и Одинцово пройдут посвященные Яблочному и Медовому спасу ярмарки

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Тематические ярмарки "Яблочный и Медовый спас" пройдут 18 и 19 августа в городском округе Химки и Одинцовском муниципальном районе Московской области, говорится в сообщении регионального министерства потребительского рынка и услуг.

"Гостей ярмарок ждет более 17 видов меда, 10 сортов яблок, перга, соты, прополис, маточное молочко, декоративные свечи и поделки из воска, а также свежие фрукты и овощи урожая 2018 года, продукты питания, товары легкой текстильной промышленности, сувениры и многое другое", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, помимо торговли на ярмарках будет подготовлена развлекательная программа — представления для детей в праздничном стиле, выступления фольклорных коллективов и тематические мастер-классы.