В Подмосковье более десяти тысяч человек проголосуют по месту пребывания

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Более 10 тысяч человек в Подмосковье подали заявления для голосования на выборах губернатора региона по месту фактического пребывания, а не постоянной прописки, сообщила председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

"Уже 10123 человека приняли для себя решение, что они будут голосовать не по месту своей фактической регистрации, а по месту своего фактического нахождения. Это связано с большой внутренней миграцией внутри области. У нас большая область и значительное количество жителей Подмосковья перемещается и мигрирует внутри области",- сказала Хаймурзина на пресс-конференции.

Выборы губернатора Московской области пройдут 9 сентября — в единый день голосования.

Мособлизбирком зарегистрировал шесть кандидатов для участия в выборах губернатора: от Партии Роста Борис Надеждин, от "Справедливой России" Игорь Чистюхин, от "Единой России" — действующий глава Подмосковья Андрей Воробьев, от КПРФ Константин Черемисов, от "Альянса зеленых" Лилия Белова и от ЛДПР Кирилл Жигарев.