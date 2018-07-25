В Московской области до конца года откроют 16 участков автодорог

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. На восьми объектах уже открыто рабочее движение.

До конца 2018 года в Подмосковье завершат строительство и реконструкцию 16 участков региональных и федеральных автодорог, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В 2018 году будут завершены строительство и реконструкция 16 региональных и федеральных объектов: на восьми из них уже открыто рабочее движение", — сообщил представитель пресс-службы.

Движение на четырех федеральных трассах открыли в июне, а на трех региональных объектах – в преддверии чемпионата мира по футболу.

До конца года завершат строительство и реконструкцию на четырех автодорогах регионального значения и четырех — федерального. В объекты входят транспортная развязка на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорске, развязка на 27-м километре трассы М-1, скоростной участок с 58-го по 97-й километр автомагистрали М-11 Москва – Санкт-Петербург и другие участки.

