Лучшие управляющие компании находятся в Клину и Шатуре, заявили власти

КРАСНОГОРСК (Московская область), 24 июл — РИА Новости. Самые добросовестные управляющие компании (УК) находятся в Клину, Павловском Посаде, Бронницах, Долгопрудном и Шатуре, говорится в рейтинге Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"Работа управляющих компаний самая чувствительная тема для жителей Московской области, потому что результат их работы человек видит каждый день", — сказал глава ведомства Евгений Хромушин в ходе заседания регионального правительства.

По его словам, 86% многоквартирных домов обслуживают именно УК.

Отстающие компании, по данным ведомства, находятся в Пущино, Орехово-Зуево, Дзержинском, Воскресенском, Серпуховском и Дмитровском районах. Также в арьергард попали Жуковский, Богородский округ, Пушкинский и Щелковский районы.