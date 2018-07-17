В Подмосковье за три недели ликвидировали около пяти тысяч свалок

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Около 5 тысяч свалок и навалов мусора убрали в Подмосковье за три недели работы штаба по ликвидации несанкционированных свалок, сообщила пресс-служба Госадмтехнадзора Московской области.

Ранее сообщалось, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Московской области создан штаб ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора. Работу штаба возглавила главный государственный административно-технический инспектор области Татьяна Витушева.

"Все свалки, которые выявляются участниками штаба, заносятся в реестр, после чего их координаты передаются в администрации муниципальных образований. На сегодняшний день, благодаря проделанной работе, в Подмосковье ликвидировано 5,1 тысяч скоплений отходов", — сказала Витушева, слова которой приводятся в сообщении.

Лучше результаты в уборке мусора наблюдаются в городских округах Зарайск, Серебряные Пруды, Ивантеевка, Озеры, Балашиха, Люберцы, Шаховская, Лобня, Клин и Мытищи, уточнили в пресс-службе.

Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. На территории мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время идет с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают происшедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.