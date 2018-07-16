Почти 6 тысяч жителей Подмосковья получили льготные путевки в санатории

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Путевки на санаторно-курортное лечение на сумму 104,5 миллиона рублей за первое полугодие получили 5,6 тысячи региональных льготников Подмосковья. Об этом говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

По ее данным, путевками также обеспечено 2,3 тысячи детей и сопровождающих лиц. Льготники проходят лечение в санаториях Подмосковья, средней полосы России, Кавказских Минеральных Вод и Черноморского побережья.

"В этом году мы планируем обеспечить льготными путевками на санаторно-курортное лечение более 22 тысяч человек. На эти цели в консолидированном бюджете Московской области предусмотрено свыше 525,2 миллиона рублей", — цитирует пресс-служба слова Забраловой.

В сообщении отмечается, что направление на санаторно-курортное лечение можно получить у лечащего врача при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний.