В Подмосковье после мундиаля будут проводить спортивные турниры на базах ЧМ

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Любительские и профессиональные спортивные турниры будут проводить на тренировочных базах чемпионата мира по футболу, расположенных в Подмосковье, после завершения мундиаля, на объектах также планируется открыть отделения по 13 видам спорта, сообщила пресс-служба министерства спорта Московской области.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами и Российским футбольным союзом (РФС) обеспечить дальнейшее эффективное использование инфраструктуры чемпионата мира по футболу.

"После чемпионата тренировочные базы останутся как наследие чемпионата мира по футболу. На них будут проводиться спортивные мероприятия – как любительские, так и профессиональные, в том числе и международные турниры. Также на этих объектах будут открыты отделения по 13 видам спорта, где будут заниматься более пяти тысяч спортсменов, в том числе и футболисты", — говорится в сообщении.

Московская область стала одним из регионов-лидеров по количеству тренировочных баз, на которых разместились девять команд-участниц чемпионата. Все тренировочные базы соответствуют мировым стандартам, уточнили в пресс-службе.

Ресурсное обеспечение региональной программы на строительство и реконструкцию тренировочных площадок составило почти 1,6 миллиарда рублей. Софинансирование из федерального бюджета – 741,3 миллиона рублей, финансирование из бюджета Московской области и бюджетов муниципальных образований Московской области – 856 миллионов рублей, пояснили в пресс-службе.

"Наша задача оправдать эти серьезные вложения. Решения по выполнению поручения президента уже разработаны, все объекты будут востребованы и загружены. Тренировочные базы в дальнейшем будут использованы в программе "отложенного туризма" как наследие чемпионата мира 2018 года. Многие любители футбола со всего мира захотят посетить номера, где жили Роналду и Месси", — отметил министр спорта Московской области Роман Терюшков, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.