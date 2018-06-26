В Подмосковье на ремонт детских школ искусства направят более 1 млрд рублей

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Власти Подмосковья направят на ремонт существующих зданий детских школ искусств (ДШИ) в 2018 году более 1 миллиарда рублей, а на строительство новых — 996,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

"В 2018 году в Подмосковье строятся новые здания и ремонтируются существующие здания ДШИ на общую сумму более 1 миллиарда рублей. В настоящее время в Подмосковье строятся здания двух детских школ искусств в Волоколамском и Орехово-Зуевском районах, а также — Московский областной колледж им. С.С. Прокофьева с размещением в нем детской музыкальной школы Пушкинского района на общую сумму 996,5 миллиона рублей. До конца этого года будут отремонтированы две ДШИ: в городском округе Жуковский и поселке Скоропусковский Сергиево-Посадского района на общую сумму 94,3 миллиона рублей", — цитируются в материале слова министра культуры Московской области Оксаны Косаревой.

Как сообщается в материале пресс-службы, Московская область занимает первое место среди субъектов Российской Федерации по количеству детских школ искусств. Всего в Подмосковье насчитывается 208 учреждений, которые располагаются в 311 зданиях. В ДШИ обучаются более 92 тысяч детей, работают более 6,3 тысячи педагогов, говорится в сообщении.

За пять лет в Московской области за счет федерального, регионального, местного бюджетов отремонтировано 20 ДШИ и построено пять новых детских школ искусств (в поселке развилка Ленинского района, городских округах Шаховская и Клин, хореографическая школа им. Ирины Зайцевой и детская школа искусств "Классика" в Наро-Фоминском городском округе) на общую сумму более 1,7 миллиарда рублей, заключается в сообщении.