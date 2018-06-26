В Подмосковье на ремонт детских школ искусства направят более 1 млрд рублей

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Власти Подмосковья направят на ремонт существующих зданий детских школ искусств (ДШИ) в 2018 году более 1 миллиарда рублей, а на строительство новых — 996,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.
Как сообщается в материале пресс-службы, Московская область занимает первое место среди субъектов Российской Федерации по количеству детских школ искусств. Всего в Подмосковье насчитывается 208 учреждений, которые располагаются в 311 зданиях. В ДШИ обучаются более 92 тысяч детей, работают более 6,3 тысячи педагогов, говорится в сообщении.
За пять лет в Московской области за счет федерального, регионального, местного бюджетов отремонтировано 20 ДШИ и построено пять новых детских школ искусств (в поселке развилка Ленинского района, городских округах Шаховская и Клин, хореографическая школа им. Ирины Зайцевой и детская школа искусств "Классика" в Наро-Фоминском городском округе) на общую сумму более 1,7 миллиарда рублей, заключается в сообщении.