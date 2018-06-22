Роуд-шоу Московской области завершилось в Германии

МОСКВА 22 июн — РИА новости. одмосковная делегация во главе с Денисом Буцаевым посетила Дортмунд и Штутгарт.

В Германии завершилось роуд‐шоу Московской области, в рамках которого подмосковная делегация, возглавляемая зампредом правительства региона Денисом Буцаевым, посетила Дортмунд и Штутгарт. Об этом сообщил телеканал "360".

В Штутгарте прошла встреча делегации с представителями компании Dürr. Dürr AG является одним из крупнейших производителей в области машиностроения. Компания поставляет оборудование в Подмосковье и другие регионы России. В рамках встречи делегации из Московской области показали и само производство, здесь в цехах разрабатывают новые решения в области защиты металла, окрашивания машин и склеивания деталей. В частности, здесь собирают роботов специально для компании КамАЗ. Всего будет две автоматизированных линии, в каждой шесть роботов. Сейчас оборудование проходит испытания, специалисты планируют закончить все тестирования до конца августа.

"Это новейшие и самые современные роботы — скажем так, 3-го поколения. Помимо роботов, которые красят машины, мы поставляем КамАЗу роботизированные системы для нанесения герметиков. Это абсолютно новое производство, уникальность его в использовании горячих и твердых лаков, как раз сейчас мы их тестируем, чтобы обеспечить полную безопасность", — сообщил руководитель направления компании Dürr AG Ласзло Вейссенбакхер.

Также Dürr поставляет оборудование для строящегося завода Mercedes в Солнечногорске. Как заявили представители компании, сейчас они заинтересованы в реализации и других проектов в Московской области. Так, они планируют принять участие в создании автомобильного кластера в Подмосковье.

"Сегодня мы обсуждали перспективы возможного участия компании, крупного производителя автокомпонентов, в кластере, который мы рассматриваем к возможности реализовать на базе "НАМИ" в Дмитровском районе Московской области. Компания заинтересована в том, чтобы использовать этот центр в качестве базы для своих центров исследовательских наработок", — сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций Подмосковья Денис Буцаев.

Немецкая компания Dürr помимо создания роботов планирует внедрять свои энергосберегающие технологии и принимать участие в проектировании и строительстве новых производств на территории Московской области.