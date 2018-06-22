В подмосковной больнице приступили к реконструкции хирургического корпуса

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Началась реконструкция хирургического корпуса под детский консультативно-диагностический центр в Дмитровской больнице.

В Дмитровской больнице началась реконструкция старого хирургического корпуса. На его месте появится детский консультативно-диагностический центр, на эти цели выделено порядка 154 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.

"Данный центр будет оснащен всем необходимым современным оборудованием и мебелью. Предполагаемая мощность консультативно-диагностического центра — 250 посещений в смену, что позволит улучшить качество и условия оказания медицинской помощи детскому населению Дмитровского, Талдомского районов и городских округов Дубна, Долгопрудный и Лобня", — сообщил Дмитрий Марков.

Реконструкция больницы проходит в рамках государственной программы Московской области "Здравоохранение Подмосковья". По словам министра, реконструкция должна быть завершена к августу 2019 года.

Как ранее отметил Андрей Воробьев, в регионе было реализовано немало проектов в сфере здравоохранения — построено 65 новых медицинских учреждений и отремонтировано 500.