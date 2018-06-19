МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов задействовать все существующие механизмы проверки качества договоров на вывоз мусора в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) в Подмосковье и следить за их выполнением.

"Необходимо задействовать все существующие механизмы и инструменты проверки качества договоров, вплоть до ежедневных фото- и видеоотчетов уборки мусора, а также провести работу с (мусоровывозящими) компаниями на предмет их посещения, заезда, фактического прибытия в СНТ", — сказал Воробьев на заседании правительства Подмосковья.

Он пояснил, что сейчас в летний период на территории Московской области находится большое количество отдыхающих. Это сказывается на скоплении твердых бытовых отходов, особенно после выходных появляются несанкционированные свалки и навалы мусора.

"В прошлом году мы поставили задачу всем СНТ заключить договоры с мусоровывозящими компаниями, но, судя по навалам, которые постоянно возникают после выходных, далеко не все договора выполняются, то есть многие из них так и остались на бумаге", — отметил Воробьев.

Убирать стихийные свалки, по его словам, труднее и дороже, чем вывозить мусор с СНТ, поэтому необходимо наладить работу с муниципальными операторами, которые занимаются этим.

Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. На территории мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.