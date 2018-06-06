В Московской области обнаружили краснокнижный вид орхидеи

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Сейчас в Подмосковье создается особо охраняемая природная территория для таких биотопов.

В Ленинском районе Подмосковья специалисты нашли краснокнижный вид орхидеи. Растение еще называют венериным башмачком настоящим. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природопользования Московской области.

Краснокнижная орхидея занесена в Красную книгу, ее запрещено выкапывать и пересаживать. Впервые это растение было взято под охрану в 1878 году в Швейцарии. Цветки венериного башмачка зацветают лишь на пятнадцатом году произрастания.

"Наибольшую опасность для данного растения представляют люди, которые выкапывают этот красивый цветок для пересадки на садовых участках или для приготовления на основе сока орхидеи лекарственных средств", — отметил Александр Коган, министр экологии и природопользования Подмосковья.

На данный момент в подмосковном Ленинском районе создается особо охраняемая природная территория для сохранения подобных растений.