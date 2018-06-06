Оператор полигона "Кучино" выплатит 6,3 миллиарда рублей за ущерб экологии

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Оператор полигона "Кучино" в Балашихе, согласно решению арбитражного суда Подмосковья, выплатит 6,3 миллиарда рублей за нанесенный ущерб окружающей среде, сообщила пресс-служба правительства Московской области.

"Мы добились принятия решения Арбитражным судом Московской области о взыскании с оператора полигона Кучино ущерба, причинённого окружающей среде, в размере 6,3 миллиарда рублей", — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, которого цитирует пресс-служба.

Полигон "Кучино" был закрыт в июне 2017 года, после обращения жителей, прозвучавшего в ходе "Прямой линии" президента РФ. После этого, для обеспечения пожарной безопасности, на полигон завезли 380 тысяч кубометров чистого грунта для пересыпки. В дальнейшем начались работы по дегазации тела полигона: было пробурено 55 скважин, и в декабре был запущен первый высокотемпературный факел. В мае начался основной этап рекультивации полигона. Специалисты подрядной организации занимаются обустройством технологических дорог и проездов и установкой системы лучевого дренажа для сбора фильтрата. Сейчас откосы полигона накрываются шторами из геосинтетического материала, уже уложено около 60 тысяч квадратных метров материала. Полностью завершить рекультивацию полигона планируется в течение 1,5-2 лет, напомнили в пресс-службе.

Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. На территории мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.