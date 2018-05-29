Власти Подмосковья пообещали улучшить жизнь дачников

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Подмосковье и Москва будут совместно решать проблемные вопросы.

Улучшение качества жизни дачников стало одной из главных тем совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с зампредами правительства региона. Об этом сообщил телеканал "360".

По словам главы Подмосковья, на территории области насчитывается примерно четыре миллиона дачников, из которых две трети являются жителями столицы. Как отметил Андрей Воробьев, дороги, вода, освещение и медобслуживание остаются для дачных жителей в числе проблемных вопросов.

Губернатор напомнил, что власти Москвы и области заключили соглашение об оказании столицей финансовой помощи в целях поддержки владельцев дач в Подмосковье. Андрей Воробьев подчеркнул, что для обеспечения этих мер у региона есть и желание, и ресурсы, и партнерские отношения с мэром Москвы.