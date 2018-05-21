Первая медлицензия онлайн получена в Московской области

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Подмосковье в первый раз в режиме "онлайн" была получена лицензия на медицинскую деятельность.

Документы для получения лицензии на медицинскую деятельность в режиме "онлайн" были поданы через портал госуслуг. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого зампреда правительства Московской области Ольгу Забралову.

По ее словам, с начала текущего года индивидуальные предприниматели, а также юридические лица, прошедшие регистрацию на портале госуслуг Московской области, могут получать услугу предоставления лицензии дистанционно, заполнив заявление и необходимые формы в режиме "онлайн" на сайте uslugi.mosreg.ru.

Глава подмосковного Министерства здравоохранения Дмитрий Марков, в свою очередь, подчеркнул, что услугу онлайн-подачи документов и получения лицензии в Московской области физические и юридические лица стали получать одними из первых в РФ.

"Старт дан — первая лицензия получена, мы продолжаем информатизировать региональную систему здравоохранения", — сказал Дмитрий Марков.

По его словам, исчезла необходимость лично обращаться с документами для получения лицензии, контакт заявителя и чиновника благодаря получению услуги в электронном виде полностью исключен.

"Все документы можно подать в режиме реального времени, что значительно сокращает время и повышает прозрачность всего процесса, ведь все этапы прохождения заявки отображаются в личном кабинете", — пояснил министр здравоохранения Московской области.