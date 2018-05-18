Газ с полигона "Ядрово" не был причиной недомогания детей, заявили в СК

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Следственный комитет РФ по Московской области по результатам доследственной проверки пришел к выводу, что выбросы свалочного газа на полигоне "Ядрово" Волоколамского района не могли стать причиной недомогания детей.

Как говорится в сообщении СК, была проведена доследственная проверка по информации распространенной в СМИ о госпитализации несовершеннолетних в ГБУЗ "Волоколамская ЦРБ" с диагнозом: "отравление (отравление газом)", предположительно, после выброса сероводорода на полигоне ТБО в д. Ядрово Волоколамского района Московской области.

"В ходе проверки обратившимся за медицинской помощью и не отказавшимся от проведения судебно-медицинских экспертиз, были проведены соответствующие экспертизы в целях получения ответов на вопросы о том, имело ли место отравление токсичным или иным веществом, и причинен ли вред здоровью несовершеннолетних. В результате из выводов всех заключений экспертов следует, что в крови и моче освидетельствуемых следов сероводорода, метана, пропана и других газовых веществ, имеющих токсичное значение не обнаружено. Таким образом, исходя из заключения химических судебных экспертиз и заключения экспертов судебно-медицинских экспертов следует, что вред здоровью обратившихся за медицинской помощью несовершеннолетним не причинен", — сообщает СК.

Вместе с тем, в ходе проверки получены данные, что с полигона действительно произошел выброс свалочного газа, и в этой связи материалы проверки по данным основаниям были переданы в органы полиции по подследственности для дачи правовой оценки по ч.1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы), отмечается в пресс-релизе.

На территории мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска в марте вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносился с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что полигон "Ядрово" рекультивируют, активная стадия работы должна завершиться к 15 июня.